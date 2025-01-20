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ФСБ раскрыла планы участников захвата заложников в ростовском СИЗО

ФСБ: участники захвата заложников в СИЗО Ростова планировали теракты в Ингушетии
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ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Участники захвата заложников в ростовском СИЗО планировали после побега совершить несколько террористических актов в республике Ингушетия. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

По данным правоохранителей, захватчики рассчитывали, что в рамках сделки по освобождению заложников им предоставят автомобили и позволят по «зеленому коридору» выехать в Ингушетию. Там они планировали примкнуть к незаконным вооруженным формированиям.

«Данные лица планировали совершить на территории республики ряд диверсионно-террористических актов, направленных против конституционного строя Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

16 июня 2024 года шесть заключенных ростовского СИЗО-1 сбежали из камер и взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Нападавшие назвали себя сторонниками ИГИЛ (организация запрещена в России). Некоторые из них были осуждены за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они требовали машину и освобождения. Силовики провели операцию по освобождению заложников, в ходе которой пятеро террористов были ликвидированы.

Ранее в одной из колоний Волгоградской области заключенные взяли в заложники сотрудников.

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