В одной из колоний Волгоградской области заключенные взяли в заложники сотрудников

В исправительной колонии №19 в Волгограде заключенные захватили несколько человек. Об этом пишет РИА Новости.

По данным источника агентства из ФСИН, пострадали несколько человек. Как уточнили силовики, захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии.

Telegram-канал Baza пишет, что в заложниках четверо человек. Как минимум один сотрудник ФСИН не выжил, еще несколько человек ранены.

По предварительным данным, колонию захватили четыре человека. Также появилась информация, что нападавшие заявили о принадлежности к Исламскому государству (ИГ (организация запрещена в России)), однако эта информация уточняется.

В середине июня шесть заключенных, сбежавших из камер, взяли в заложники двух сотрудников СИЗО в Ростовской области. Они требовали машину и освобождения. Силовики провели операцию по освобождению заложников, в ходе которой пятеро террористов были ликвидированы. Уточняется, что сотрудники ростовского СИЗО освобождены, они не пострадали.

Позже Генеральная прокуратура России внесла представление директору ФСИН Аркадию Гостеву в связи с ростом числа побегов осужденных из колоний-поселений.

Также стали известны подробности побега — арестанты, отогнув изнутри камеры решетку, перепилили прутья решетки, установленной снаружи окна. Через отверстие в окне они покинули камеру, при себе у них были ножи.

Ранее жителя Читы задержали за вербовку людей в террористическую организацию.