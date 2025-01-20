В Киеве призвали переселить Верховную раду Украины

Архитектор Вихарев призвал переселить Раду и кабмин из зданий сталинской эпохи

Глава ведущего киевского архитектурно-конструкторского бюро Николай Вихарев предлагает переселить украинский парламент и правительство из зданий, построенных во времена сталинского правления. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, архитектура является частью пропаганды. Перенос Верховной рады и кабмина в другие локации станет практичным решением для «возрождения центра города».

Вихарев добавил, что здание парламента «построено на костях», а кабмин изначально возводили как здание Наркомата внутренних дел (НКВД) УССР. По мнению архитектора, органы власти следует переселить в здания, построенные на берегу Днепра, чтобы люди увидели «символы новых времен».

16 января депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что возле здания парламента в Киеве во время воздушной тревоги заметили беспилотник.

Также спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что российские беспилотники действительно долетели до правительственного квартала в Киеве в ночь на 1 января.

Ранее появилось видео удара беспилотника по правительственному кварталу в Киеве.