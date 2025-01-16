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Бывшего директора Десятого подшипникового завода задержали за хищение при гособоронзаказе

Экс-директора Десятого подшипникового завода задержали за хищение ₽800 млн
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Экс-директора ООО «Десятый подшипниковый завод» Николая Борисова задержали по делу о хищении 800 млн рублей на гособоронзаказе. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным следствия, в 2021 году руководство завода во время исполнения гособоронзаказа заключило более 70 договоров поставки подшипниковой продукции на предприятия ОПК на общую сумму не менее 1,5 млрд рублей. Однако в 2022 году Борисов завышал цены на продукцию и предоставлял фальшивые документы, тем самым похитив не менее 800 млн рублей.

Борисова сейчас заключили под стражу.

«Десятый подшипниковый завод» находится в Ростове-на-Дону и специализируется на производстве различных типов подшипников и автомобильных компонентов. Выпускаемые заводом подшипники используют в автомобилях, тракторах, сельхозмашинах, локомотивах, перерабатывающем оборудовании, электротехнической и металлургической промышленности.

До этого экс-главу Дахадаевского района Дагестана задержали по подозрению в мошенничестве с земельными участками. Участки общей площадью 1916 га находятся на территории Дербентского и Каякентского районов. Их общая стоимость составляет более 164 млн рублей.

Ранее начальника отдела полиции в Петербурге задержали по подозрению во взятке.

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