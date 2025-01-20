Десять украинских военных пойдут под суд за вторжение в Курскую область

В военной прокуратуре Московского военного округа утверждены обвинительные заключения по уголовным делам в отношении десяти военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

В августе 2024 года на территорию Глушковского, Кореневского и Суджанского районов Курской области вторглись десять солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они заминировали дороги и участки местности, открывали огонь по российским военным и мирным жителям, а также препятствовали эвакуации местного населения.

В ближайшее время они предстанут перед судом.

19 января российский боец группировки Вооруженных сил РФ «Север» рассказал, что в селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области в подвалах домов были обнаружены тела замученных украинскими солдатами мирных жителей.

До этого жительница одного из сел Суджанского района рассказала, как западные наемники, которые зашли в Курскую область за передовыми группами Вооруженных сил Украины (ВСУ), расстреливали мирное население.

Ранее свидетельница сообщила о расстрелах наемниками ВСУ мирных жителей Курской области.