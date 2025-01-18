В Ленобласти арестовали четырех человек за поджог пункта сбора гумпомощи

Четыре человека отправились в СИЗО за поджог пункта сбора гумпомощи в Выборге

Четыре человека отправились в СИЗО по решению суда за поджог пункта сбора гуманитарной помощи в Выборге. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинградского областного суда.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении четырех жителей Выборгского района, подозреваемых в совершении террористического акта путем поджога», — говорится в сообщении.

Отмечается, что они нанесли имущественный вред Фонду помощи участникам специальной военной операции «Выборгский рубеж».

Как пишет РИА Новости, подозреваемые действовали по указанию украинских спецслужб. Они должны были получить денежное вознаграждение за свои диверсии.

Недавно Южный окружной военный суд приговорил к более чем 10 годам лишения свободы Богдана Абдурахманова и Бориса Гончаренко за поджог военкомата в Краснодарском крае. Он назначил им наказание в виде лишения свободы на 13 и 12 лет соответственно.

Ранее москвичу вынесли приговор за диверсию на железной дороге в Орловской области.