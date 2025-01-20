У школы в Москве заметили мужчину с автоматом

Baza: московская полиция ищет гулявшего у школы мужчину в маске и с автоматом

В Москве полицейские объявили в розыск неизвестного, который гулял с автоматом у школы №2123 в Столовом переулке. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, мужчину в маске якобы заметили ученики и учителя школы, которые тут же обратились в правоохранительные органы. Однако «Подъем» со ссылкой на представителей учебного заведения утверждает, что никаких чрезвычайных ситуаций в школе не происходило.

В московском МВД изданию также заявили, что не получали информации о подозрительном незнакомце.

До этого сообщалось об инциденте в Петербурге, где неизвестный устроил дебош в автобусе и угрожал пассажирам оружием.

Инцидент произошел на пересечении Дунайского проспекта и Софийской улицы в рейсовом автобусе. Мужчина повздорил с двумя пассажирами. В ходе конфликта он выхватил пистолет и угрожал им оппонентам, после чего вышел на остановку у железнодорожной станции «Обухово» и скрылся.

Ранее в Ростовской области неизвестный украл АК-47 из военного грузовика.