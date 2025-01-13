В Петербурге мужчина угрожал пистолетом пассажирам автобуса

Во Фрунзенском районе Петербурга неизвестный устроил дебош в автобусе и угрожал пассажирам огнестрельным оружием. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел на пересечении Дунайского проспекта и Софийской улицы в рейсовом автобусе. Неизвестный устроил ссору с двумя пассажирами. В ходе конфликта он выхватил пистолет и угрожал им оппонентам, после чего вышел на остановку у железнодорожной станции «Обухово» и скрылся.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве, злоумышленника разыскивает полиция.

До этого сообщалось, что в Уссурийске 62-летнего мужчину подозревают в том, что он принес в пункт выдачи пистолет. Угрожал ли он находившимся рядом людям, не уточняется. После произошедшего подозреваемого задержали. Им оказался местный житель. Пистолет у задержанного изъяли, он оказался пневматическим. Известно, что мужчина был судим.

Ранее в московском метро школьники с пистолетом напали на пассажира.