Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге мужчина угрожал пистолетом пассажирам автобуса

«78.ru»: в Петербурге неизвестный напугал пассажиров автобуса пистолетом
close
Shutterstock

Во Фрунзенском районе Петербурга неизвестный устроил дебош в автобусе и угрожал пассажирам огнестрельным оружием. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел на пересечении Дунайского проспекта и Софийской улицы в рейсовом автобусе. Неизвестный устроил ссору с двумя пассажирами. В ходе конфликта он выхватил пистолет и угрожал им оппонентам, после чего вышел на остановку у железнодорожной станции «Обухово» и скрылся.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве, злоумышленника разыскивает полиция.

До этого сообщалось, что в Уссурийске 62-летнего мужчину подозревают в том, что он принес в пункт выдачи пистолет. Угрожал ли он находившимся рядом людям, не уточняется. После произошедшего подозреваемого задержали. Им оказался местный житель. Пистолет у задержанного изъяли, он оказался пневматическим. Известно, что мужчина был судим.

Ранее в московском метро школьники с пистолетом напали на пассажира.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами