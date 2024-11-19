В Ростовской области неизвестный украл АК-47 из военного грузовика

В Ростовской области полицейские разбираются в краже АК-74 из военного грузовика. Об этом сообщает Telegram-канал «Че по Ростову?».

Инцидент произошел рано утром в селе Чалтырь, на улице Красноармейской. По данным источника, один из военнослужащих обратился в полицию и рассказал о том, что кто-то украл автомат Калашникова из грузовика «КамАЗ». О том, при каких обстоятельствах это произошло, информация отсутствует.

«По словам очевидцев, похищенное оружие было без боекомплекта», – сообщается в публикации.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Они проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Тверской области у военного украли автомат. Мужчина находился в поселке Куженкино и по пути в часть вместе с солдатами решил зайти в торговую точку. Один из них остался около точки вместе с оружием. Когда бойцы купили все необходимое и отошли от здания, то поняли, что одного автомата не хватает. Около магазина оружия уже не было.

Ранее автомеханики украли спорткар клиента и захотели проехаться на нем с девушкой.