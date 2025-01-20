Замглавы администрации Рузы отправили под арест

Замглавы подмосковной Рузы отправили под домашний арест по обвинению в коррупции

Следствие предъявило обвинение заместителю главы подмосковной Рузы по делу о взятке. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

В публикации отмечается, что женщина признала свою вину. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Чиновницу задержали 18 января. По версии следствия, 14 января она получила от представителя коммерческой организации взятку за то, что подписала документы о выполнении работ и вводе в эксплуатацию локально-очистных сооружений в деревне Лихачево, хотя в действительности ничего сделано не было. Речь идет о сумме в размере 325 тыс. руб.

В СК добавили, что в ближайшее время женщине предъявят обвинения по пункту «в» части 5 ст. 290 УК РФ и назначат меру пресечения.

За день до этого гендиректор ОАО «Пятигорский завод «Импульс» Сергей Кузьменко стал фигурантом уголовного дела о даче взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что с 2017 по 2023 год мужчина передал должностному лицу госзаказчика взятки на общую сумму свыше 14 млн руб. за формальную приемку продукции военного назначения, произведенной на его предприятии.

Ранее сообщалось, что осужденный за взятку бывший генерал уйдет на СВО.