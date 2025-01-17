Гендиректора завода «Импульс» заподозрили в даче взяток на сумму 14 млн рублей

Генеральный директор ОАО «Пятигорский завод «Импульс» Сергей Кузьменко стал фигурантом уголовного дела о даче взятки должностному лицу в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в официальном Telegram-канале.

По данным следствия, в период с 2017 по 2023 годы министерство обороны РФ заключило более 10 государственных контрактов на поставку продукции военного назначения общей стоимостью более 500 млн рублей. Контракты были заключены с разными предприятиями оборонно-промышленного комплекса, при этом к их исполнению в качестве субподрядчика привлекалось ОАО «Пятигорский завод «Импульс».

«С 2017 по 2023 годы Кузьменко передавал должностному лицу государственного заказчика взятки на общую сумму свыше 14 млн рублей за формальную приемку продукции военного назначения, произведенной ОАО «Пятигорский завод «Импульс», — говорится в заявлении.

Кроме того, генеральный директор рассчитывал на общее покровительство со стороны чиновника при исполнении государственного оборонного заказа.

В связи с этим следователи возбудили в отношении Кузьменко уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ. Из публикации следует, что ход дела был поставлен на контроль Главным военным следственным управлением СК РФ.

Ранее министерство обороны РФ подало иск против Университета имени Н. Э. Баумана на сумму свыше 38 млн рублей.