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Появились подробности о задержании замглавы подмосковной Рузы

СК сообщил о задержании замглавы администрации Рузы за взятку в 325 тыс. рублей
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Московской области замглавы администрации Рузы задержали по подозрению в получении взятки в крупном размере, сообщает в Telegram-канале управление СК по региону.

По версии следствия, 14 января чиновница получила от представителя коммерческой организации взятку за то, что подписала документы о выполнении работ и вводе в эксплуатацию локально-очистных сооружений в деревне Лихачево, хотя в действительности ничего сделано не было. Речь идет о сумме в размере 325 тыс. руб.

В СК добавили, что в ближайшее время женщине предъявят обвинения по пункту «в» части 5 ст. 290 УК РФ и назначат меру пресечения.

Накануне гендиректор ОАО «Пятигорский завод «Импульс» Сергей Кузьменко стал фигурантом уголовного дела о даче взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что с 2017 по 2023 год мужчина передал должностному лицу госзаказчика взятки на общую сумму свыше 14 млн руб. за формальную приемку продукции военного назначения, произведенной на его предприятии.

Ранее сообщалось, что осужденный за взятку бывший генерал уйдет на СВО.

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