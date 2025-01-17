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Осужденный за взятку бывший генерал уйдет на СВО

«Ъ»: осужденный за взятку генерал Огиенко готов уйти солдатом на СВО
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Администрация городского округа Балашиха

Экс-командир 1-й армии ПВО-ПРО Константин Огиенко, которого приговорили к восьми годам колонии и лишили звания генерал-майора, решил уйти на СВО «в любом качестве». Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

«Теперь он готов воевать в любом качестве. Скажут солдатом — значит, солдатом», — рассказал журналистам адвокат военного Игорь Вагин.

В сентябре 2023 года Огиенко арестовали по делу о получении взятки. По версии следствия, командующий 4-й дивизией ПВО генерал-майор Дмитрий Беляцкий по поручению Огиенко организовал получение взятки в размере 500 тысяч рублей за выделение земель оборонного назначения гражданской организации. Всего генералы рассчитывали получить 30 млн рублей.

В феврале 2024-го Беляцкого приговорили к штрафу в 2,6 млн рублей за посредничество во взяточничестве. Он сохранил свое звание, награды и возможность вернуться к службе в Вооруженных силах РФ.

Ранее сообщалось, что гендиректора завода «Импульс» заподозрили в даче взяток на сумму 14 млн рублей.

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