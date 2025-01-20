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Вирусолог предупредила об угрозе заражения таиландским штаммом гриппа

Вирусолог Карпова: к северу движется таиландский штамм гриппа А
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Pexels

В этом сезоне в Северное полушарие планеты придет таиландский штамм гриппа А (H3N2), рассказала доктор биологических наук, завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова Ольга Карпова. Непривитым нужно соблюдать меры профилактики, однако начала эпидемии можно не опасаться, отметила она в беседе с RT.

«[Таиландский штамм гриппа] довольно давно не циркулировал. И если люди не прививались в этом году, то, конечно, заболевание гриппом сейчас возможно, потому что иммунная прослойка в населении нашей страны невысокая для этого штамма гриппа», — отметила эксперт.

Она порекомендовала проявлять осторожность и соблюдать меры профилактики, особенно уделяя внимание детям и пожилым людям. В случае заражения важно не упустить момент воспаления легких и успеть обратиться к врачу, чтобы не заниматься самолечением. В целом никакой паники быть не должно, так как серьезных последствий или эпидемии не будет, заключила вирусолог.

В Роспотребнадзоре до этого сообщили, что существенного подъема заболеваемости гриппом в России не ожидается. Это связано с успешной кампанией вакцинации — привито более 82 миллионов человек.

Ранее стало известно о создании универсальной вакцины против гриппа.

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