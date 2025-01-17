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В Роспотребнадзоре не ждут существенного роста заболеваемости гриппом

Эксперт Роспотребнадзора: сильного подъема заболеваемости гриппом не ожидается
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Shutterstock/FOTODOM

Существенного подъема заболеваемости гриппом в России не ожидается. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает «Интерфакс».

«Учитывая, что в этом году успешно завершена кампания вакцинации против гриппа — привито более 82 млн человек, ожидать существенного подъема заболеваемости гриппом не приходится», — сказал он.

Горелов отметил, что на данный момент заболеваемость в РФ не превышает средних многолетних показателей за последние 5 лет.

14 января Роспотребнадзор сообщил, что число случаев заболевания ОРВИ и гриппа выросло за неделю на 31,9%, растет также число госпитализаций. В надзорном органе рассказали, что отмечается также рост госпитализаций больных острыми вирусными инфекциями. За прошедшую неделю число случаев госпитализации в целом по стране увеличилось на 23%, а в 43 регионах — на 30% и более.

Врач-терапевт Наталья Леонтьева до этого предупреждала, что самолечение без консультации с врачом является главной ошибкой при борьбе с гриппом. По ее словам, пациенты могут неправильно подобрать препарат или его дозировку, что ухудшит их состояние.

Ранее врач рассказала, как защитить детей от сезонных ОРВИ.

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