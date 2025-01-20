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Синоптики пообещали москвичам гололед к вечеру понедельника

Синоптик Леус: к вечеру понедельника москвичей ожидает гололедица
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Илья Питалев/РИА Новости

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что к вечеру понедельника В Москве ожидается гололедица. Его слова передает РИА Новости.

По словам синоптика, гололедица образуется из-за того, что после оттепели к вечеру понедельника температура опустится ниже нуля.

«Местами пройдут небольшие осадки в виде слабого и мокрого снега. Температура воздуха плюс 1 — плюс 3 градуса в Москве, минус 1 — плюс 4 градуса в Подмосковье», — поделился Леус.

Он добавил, что в столице ожидается порывистый северо-западный ветер, который будет дуть со скоростью 5 — 10 м/с.

До этого главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщала, что февральская погода в Москве ожидается с температурой воздуха выше климатической нормы.

По ее словам, синоптики еще не составляли официальный прогноз погоды на следующий месяц. При этом, исходя из моделей сезонных прогнозов, она предположила, что и февраль в столице будет с температурой выше климатической нормы.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.

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