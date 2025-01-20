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В ГД предложили поставить под родительский контроль покупки детей в видеоиграх

Депутат ГД Горелкин: родители должны контролировать покупки детей в видеоиграх
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Государственная дума РФ до конца января планирует рассмотреть законопроект, который может серьезно изменить российский рынок видеоигр. Об этом сообщает «Парламентская газета». По словам зампреда IT-комитета нижней палаты Антона Горелкина, родители смогут отслеживать платежи, которые их дети совершают на игровых платформах.

«Предложили ввести обязанность платформ проверять возраст игрока и каким-то образом ограничивать размер его внутриигровых транзакций — чтобы не допускать ситуации, когда дети тратят большие суммы денег на виртуальные покупки», — пояснил Горелкин.

Кроме того, на упаковку игр будут наносить пометки о сценах насилия, а также употребления алкоголя и наркотиков, добавил парламентарий.

При этом он подчеркнул, что у авторов поправок нет задачи зарегулировать рынок, а напротив — дать развитие отечественному игропрому, обратив при этом внимание на защиту детей.

До этого на заседании Госсовета в Кремле, где обсуждались вопросы, связанные с опасным контентом и влиянием видеоигр на детей как инструмента пропаганды, президент России Владимир Путин призвал депутатов Госдумы проанализировать содержание игр и принять соответствующие решения совместно с правительством.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента планирует в январе принять меры, направленные на защиту граждан, особенно детей, от деструктивного контента.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме с обманом детей.

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