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Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с обманом детей

Wildberries и Russ раскрыли новую схему мошенников с обманом детей
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Объединенная компания Wildberries и Russ выявила новую схему мошенничества для обмана несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным пресс-службы, злоумышленники создают в мессенджерах фальшивые аккаунты от имени игровых блогеров и отправляют детям сообщения о внутриигровых покупках по сниженной стоимости. В том случае, если ребенок соглашается, то его просят ввести данные карты родителей или пароль от личного кабинета на маркетплейсе.

После получения конфиденциальной информации мошенники покупают различные цифровые товары, среди которых игровая валюта или подарочные сертификаты, которые продают со значительной скидкой. Вернуть деньги при такой ситуации можно через обращение в полицию.

«По оценкам Wildberries, основанным на выборке выявленных кейсов за последний месяц, такая схема грозит клиентам маркетплейсов потенциальными потерями порядка 350 млн рублей за предстоящий год», — говорится в сообщении.

15 января сообщалось, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением обязать представителей игровых площадок согласовывать с родителями покупки, совершаемые детьми в видеоиграх.

Ранее Минпромторг запретил маркетплейсам продавать подросткам товары, схожие с оружием.

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