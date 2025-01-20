Куценко прокомментировал новости о найденном в его машине теле убитой в Москве

Куценко был на съемках в момент убийства женщины, которую спрятали в его машине

Актер Гоша Куценко в своем Telegram-канале прокомментировал новость, что в его «Запорожце» в Москве нашли изрезанное тело женщины. Он отметил, что в это время находился в экспедиции на съемках, где и узнал о трагедии из СМИ.

Артист принес соболезнования родным погибшей.

До этого сообщалось, что при осмотре автомобиля не обнаружили следы взлома. Задержанный на месте 30-летний безработный Альберт Абдуллин рассказал, что просто открыл автомобиль и поселился в нем. Злоумышленник жил в «Запорожце» как минимум неделю, потому что ему негде было ночевать.

Сам задержанный убийца рассказал, что ударил женщину тычковым ножом не менее 12 раз. Со знакомой мужчина разругался по пьяни, признался он. После убийства он спрятал тело в машину и сам залез в салон. Сообщается, что не менее трех часов он провел рядом с трупом зарезанной им женщины, пока его не задержали.

На месте трагедии нашли использованные средства контрацепции, а также белый бюстгальтер, купленный на маркетплейсе. По предварительной информации, злоумышленник и ранее приводил женщин в полузаброшенный «Запорожец» артиста.

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