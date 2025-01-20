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В машине Гоши Куценко обнаружили контрацептивы и бюстгальтер

Рецидивист мог использовать машину Гоши Куценко для интимных встреч
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Телеграм-канал «SHOT»

В автомобиле Гоши Куценко злоумышленник соблазнил женщину, а затем ее убил. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Он соблазнил ее двумя розами и бутылкой водки, которые позже нашли на месте ЧП. На свидании пара не сошлась характерами, и кавалер зарезал свою спутницу», — говорится в сообщении.

Сообщается, что убийца познакомился с женщиной без определенного места жительства на Киевском вокзале за несколько часов до трагедии.

Уточняется, что на месте происшествия нашли использованные средства контрацепции, а также белый бюстгальтер, купленный на маркетплейсе. По предварительной информации, злоумышленник и ранее приводил в заброшенный «Запорожец» женщин.

До этого сообщалось, что при осмотре автомобиля не обнаружили следы взлома. 30-летний безработный Альберт Абдуллин открыл автомобиль и поселился в нем. Злоумышленник жил в «Запорожце» как минимум неделю, потому что ему негде было ночевать. В этой машине мужчину задержала полиция.

Ранее сообщалось, что в Китае казнили мужчину, задавившего 35 человек.

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