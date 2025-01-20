В автомобиле Гоши Куценко обнаружен труп

При осмотре автомобиля Гоши Куценко, в котором нашли женщину с ножевыми ранениями, не обнаружили следы взлома. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Тело убитой 30-летней безработной Альберт Абдуллин из Казани спрятал в припаркованном возле места трагедии авто — подозреваемый ударил женщину тычковым ножом не менее 12 раз. Со знакомой мужчина разругался по пьяни. После убийства он скрылся с места преступления», — говорится в сообщении.

Сообщается, что расследование ведет Следственный комитет, дело на контроле прокуратуры.

Уточняется, что «Запорожец» актер купил в 2019 году в память о родном городе Запорожье. На автомобиле Гоша Куценко ездил по улицам Москвы.

Telegram-канал Mash утверждает, что 30-летний безработный Альберт Абдуллин открыл автомобиль и поселился в нем. Злоумышленник жил в «Запорожце» как минимум неделю, потому что ему негде было ночевать. В этой машине мужчину задержала полиция.

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