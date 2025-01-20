Петербуржцы с ножом напали на таксиста из-за просьбы не справлять нужду во дворе

В Петербурге мужчины напали на таксиста, который попросил их не справлять нужду

В Санкт-Петербурге четверо мужчин напали на водителя такси, который попросил их не справлять нужду в общественном месте. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Инцидент произошел накануне в поселке Стрельна на Фронтовой улице. Водитель грузового такси сделал «квартету» незнакомцев замечание — они справляли нужду во дворе дома», — говорится в сообщении.

Сообщается, что на замечание мужчины отреагировали агрессивно: они начали оскорблять водителя и попытались вытащить его из автомобиля. После этого один из нападавших взял в руки нож и пригрозил мужчине расправой.

Уточняется, что водитель такси обратился в полицию. В отношении нападавших возбудили уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что двое злоумышленников неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге рецидивист напал на бригаду скорой помощи, которая приехала на вызов.

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