Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербуржцы с ножом напали на таксиста из-за просьбы не справлять нужду во дворе

В Петербурге мужчины напали на таксиста, который попросил их не справлять нужду
close
Depositphotos

В Санкт-Петербурге четверо мужчин напали на водителя такси, который попросил их не справлять нужду в общественном месте. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Инцидент произошел накануне в поселке Стрельна на Фронтовой улице. Водитель грузового такси сделал «квартету» незнакомцев замечание — они справляли нужду во дворе дома», — говорится в сообщении.

Сообщается, что на замечание мужчины отреагировали агрессивно: они начали оскорблять водителя и попытались вытащить его из автомобиля. После этого один из нападавших взял в руки нож и пригрозил мужчине расправой.

Уточняется, что водитель такси обратился в полицию. В отношении нападавших возбудили уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что двое злоумышленников неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге рецидивист напал на бригаду скорой помощи, которая приехала на вызов.

Ранее крышка от прицепа врезалась в автомобили в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами