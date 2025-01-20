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В Екатеринбурге мужчина изнасиловал 11-летнего лицеиста

В Екатеринбурге мужчину задержали за изнасилование 11-летнего мальчика
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Shutterstock

В Екатеринбурге мужчину подозревают в надругательстве над 11-летним учеником одного из местных лицеев. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

По словам собеседника, 36-летний мужчина был знаком с матерью ребенка.

«Воспользовавшись ее доверием, он улучил момент и надругался над ее сыном», – сообщается в публикации.

Мужчину оперативно задержали, детали произошедшего не уточняются. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Сам фигурант во всем сознался.

До этого в Петербурге 17-летнего подростка изнасиловали во время подработки. Он откликнулся на вакансию помощника для ремонта и несколько дней выполнял свои обязанности. В последний день хозяин предложил ему выпить, во время распития спиртного молодой человек заснул. Позже он проснулся и понял, что его насилуют. Узнав обо всем, мать обратилась в полицию.

Ранее в Брянске пенсионер надругался над дочерью соседей.

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