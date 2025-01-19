В Брянске пенсионер надругался над дочерью соседей

В Брянске пенсионер получил 12 лет тюрьмы за совращение девочки

В Брянске огласили приговор местному жителю, который заманил к себе в гости соседскую школьницу и совратил ее. Об этом сообщает пресс-служба Брянского городского суда.

По данным следствия, нетрезвый пенсионер предложил девочке шоколадку и позвал ее к себе в гости. В квартире мужчина совершил в отношении ребенка действия сексуального характера.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования обвиняемый не признал своей вины. Приговором суда ему назначено наказание в виде 12,3 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. В пользу потерпевшей с подсудимого взыскано 500 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области мужчина надругался над девятилетней девочкой и ее подругой. Дети пришли к нему в квартиру, где подозреваемый изнасиловал обеих. Одна из школьниц рассказала о произошедшем родителям, они обратились в полицию. Мужчину задержали.

Ранее в Казани отчим три года насиловал дочь своей возлюбленной.