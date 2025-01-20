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Россиянин нанял подростка для проведения ремонта и надругался над ним

«Фонтанка»: петербуржец совратил подростка, которого нанял для ремонта квартиры
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Global Look Press

В Санкт-Петербурге мужчина надругался над 17-летним юношей, которого предварительно нанял для проведения ремонтных работ. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, подросток решил подзаработать и откликнулся на вакансию помощника для ремонта. Юноша отметил, что договорился с собственником и выполнял работы в его квартире с 11 по 19 января. В последний день, со слов несовершеннолетнего, наниматель предложил ему распить спиртное. После этого подросток заснул, а когда проснулся, то понял, что мужчина совершает в отношении него противоправные действия.

Юноша рассказал обо всем матери, которая обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

До этого в Выборгском районе Петербурга задержали жителя деревни Энколово по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка. Заявила на мужчину, работавшего грузчиком, написала мать 13-летней школьницы.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде мужчина изнасиловал 15-летнего подростка.

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