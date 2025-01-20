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Россиянам рассказали, сколько сыра можно съедать в день без последствий

Врач Белоусов: в день можно съедать до 30-50 граммов сыра
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IMAGO/Zoonar.com/Jiri HERA/Global Look Press

В день без вреда для здоровья можно съедать до 30-50 граммов сыра. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Это количество позволяет получить необходимые питательные вещества, такие как кальций и белок, не подвергая организм риску набора лишнего веса или проблем со здоровьем», — отметил Белоусов.

По его словам, избыточное употребление сыра, особенно в количестве, превышающем 100 граммов в сутки, может привести к набору лишнего веса, который способен вызвать обострение сердечно-сосудистых заболеваний и патологий почек.

Эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух до этого предупреждала, что у некоторых людей после употребления сыра может начаться головная боль. По ее словам, это связано с содержанием тирамина — органического вещества, которое повышает кровяное давление и возбуждает нервную систему.

Ранее японские специалисты изучили влияние сыра камамбер на умственные способности.

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