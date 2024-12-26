Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван сорт сыра, улучшающий память и способность к обучению

NeuroRes: жирные кислоты в сыре камамбер повысили когнитивные способности мышей
close
Depositphotos

Группа японских ученых из Киотского университета изучила влияние сыра камамбер на умственные способности. Специалисты пришли к выводу, что этот продукт оказывает положительное влияние на важные когнитивные функции мозга. Исследование опубликовано в научном журнале Neuroscience Research (NeuroRes).

Камамбер выделяется среди прочих сыров благодаря ферментации с белой плесенью (Penicillium camemberti), что придает ему особый биохимический профиль.

Процесс производит амиды жирных кислот, такие как миристамид, которые редко встречаются в неферментированных или ферментированных иным образом сырах. Эти соединения все чаще признаются за их потенциал влияния на здоровье мозга путем усиления нейротрофических факторов — белков, которые поддерживают рост клеток мозга, восстановление и формирование памяти.

Чтобы изучить когнитивные преимущества сыра камамбер и его амидов жирных кислот, исследователи провели эксперименты на мышах. Грызунов разделили на группы и кормили либо только диетой с высоким содержанием жиров, либо с добавлением сыра камамбер или определенных амидов жирных кислот, извлеченных из сыра.

Диета с высоким содержанием жиров была разработана для нарушения когнитивных функций, имитируя состояния, связанные с диетическими рисками нейродегенерации у людей.

Исследователи вводили мышам ежедневные пероральные дозы сыра камамбер, миристамида или других родственных соединений в течение семи дней.

Результаты показали, что и сыр камамбер, и чистый миристамид улучшили когнитивные функции у мышей. Получавшие это вещество животные лучше справлялись с задачами на распознавание объектов и пространственную память.
Исследование показало, что эффекты миристамида сохранялись только в его амидированной форме. Миристиновая кислота, предшественник миристамида, не улучшила когнитивную функцию мышей. Это говорит о том, что сам процесс ферментации может усиливать физиологическую активность сыра.

Исследователи также изучили изменения в химии мозга. На молекулярном уровне миристамид увеличил экспрессию нейротрофического фактора мозга (BDNF) в гиппокампе. Результаты показали, что когнитивные преимущества миристамида обусловлены его способностью стимулировать нейрогенез и усиливать синаптическую пластичность.

Ранее ученые доказали, что голландские сыры улучшают когнитивные способности пожилых людей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами