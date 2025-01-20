Врач объяснила, почему из-за сыра может болеть голова

Благодаря богатому содержанию молочного белка и жиров потребление сыра может пойти на пользу человеку. Об этом RT рассказала эксперт лаборатории «Гемотест» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Специалист отметила, что сыр представляет собой калорийный и питательный продукт. Во многих его сортах содержатся витамины А и группы В, а также аминокислота триптофан — предшественник серотонина, «гормона радости». Однако злоупотреблять сыром не рекомендуется из-за его калорийности, подчеркнула врач.

«Беременным женщинам нельзя употреблять в пищу сыры с плесенью. Они могут содержать бактерию Listeria monocyotogenes — возбудителя листериоза, тяжелой кишечной инфекции, которая повышает риск выкидыша и нарушений внутриутробного развития плода», — сказала гастроэнтеролог.

Кашух добавила, что у некоторых людей после потребления сыра может начать болеть голова. По ее словам, это связано с содержанием тирамина — органического вещества, которое повышает кровяное давление и возбуждает нервную систему.

В декабре группа японских ученых из Киотского университета изучила влияние сыра камамбер на умственные способности. Специалисты пришли к выводу, что этот продукт оказывает положительное влияние на важные когнитивные функции мозга.

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