В Воронеже антифашиста арестовали за демонстрацию нацистской символики

В Воронеже студента-антифашиста задержали за репост новости, в которой осуждалась неонацистская группировка. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным журналистов, сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД России 17 января задержали 19-летнего студента истфака Воронежского госуниверситета (ВГУ) Никиту Лопатина. По словам молодого человека, правоохранители пришли к нему после экзамена. Студент отметил, что силовики намеренно затягивали процесс оформления документов и в итоге объявили ему, что он проведет ночь в отделении.

«Мне стало очень плохо. Меня затрясло, закружилась голова. Вызвали скорую, там сделали анализы и повезли меня в больницу», — рассказал студент «Осторожно, новости».

В отношении Лопахина был составлен протокол о демонстрации запрещенной символики. Основанием для этого стала публикация в Telegram-канале «Советский реванш». В ней, по версии следствия, Лопахин является одним из руководителей. В декабре прошлого года в этом канале был размещен репост новости проекта «Антифа ру», в которой сообщалось об аресте лидера неонацистской группировки, члены которой нападали на подростков в Костроме. Публикация сопровождалась несколькими фотографиями, на одной из которых лидер группировки по прозвищу Бухенвальд позировал на фоне свастики. Лопахин назвал возбужденное против него дело абсурдным, поскольку в публикации был призыв к содействию полиции и освещались преступления неонацистов.

По словам студента, дело было возбуждено еще 11 декабря, а задержание произошло только спустя месяц, поскольку 20 января должна была состояться забастовка таксистов, которую он организовал, а также встреча студентов ВГУ с ректором из-за отмены льгот.

Адвокат Лопатина Дмитрий Березников в разговоре с «Осторожно, новости» заявил, что задержание как мера пресечения не соотносится с правонарушением, которое вменяют задержанному.

В декабре в Москве задержали студента из Китая, отсылавшего на родину военные боеприпасы и экипировку. Молодой человек учился в одном из столичных вузов на факультете авиастроения.

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