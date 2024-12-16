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Брянские таможенники пресекли контрабанду немецких наград в посылке

В Брянской области перехватили посылку с контрабандными немецкими наградами

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Федеральная таможенная служба

В Брянской области таможенники перехватили посылку с контрабандными немецкими наградами времен Первой мировой войны. Об этом сообщает ФТС России.

По информации службы, таможенники обнаружили посылку из Германии, в которой находилось 33 немецкие награды. Среди них были стальные браслеты с латунным покрытием и золочением с изображением ордена Железного креста, медали «За Ватерлоо», «Покровитель моряков», «В память о Первой мировой войне», «Ветеран Первой мировой войны», знаки отличия воинских товариществ и другие. Экспертиза признала эти предметы фалеристики культурными ценностями и оценила их в 200 тысяч рублей.

При этом, согласно декларации, там должны были находиться простые коллекционные значки стоимостью в €200. Посылка направлялась 32-летнему жителю Пензенской области, который планировал перепродать содержимое в России.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее курьеры пытались вывезти из России в Дубай золотые слитки на 500 млн рублей.

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