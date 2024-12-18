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В Москве задержали студента из Китая, отсылавшего на родину военную технику

Китайского студента московского вуза задержали за контрабанду военной техники

Студента из Китая задержали в Москве за отправку на родину военной техники, сообщает SHOT.

Недавно обыски прошли у 27-летнего китайца, который учится в одном из столичных вузов на факультете авиастроения. По данным Telegram-канала, он отправлял на родину бронежилеты, оружейные гильзы и другую экипировку. В его комнате в общежитии нашли более ста предметов советского и российского производства.

Иностранца задержали сотрудники Центральной почтовой таможни. При этом подозреваемый заявил, что бронеплиты от бронежилета БР2 и БР4 и даже конструкции, напоминающие противотанковый гранатомет, приобрел на маркетплейсах. Против мужчины возбудили два уголовных дела, он находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Брянской области перехватили посылку с контрабандными немецкими наградами.

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