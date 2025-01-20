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Экс-адвоката из Ялты осудили на 18 лет колонии за передачу Киеву данных силовиков в Крыму

Экс-адвоката из Ялты заочно осудили на 18 лет за выдачу СБУ данных о силовиках
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Телеграм-канал «Генпрокуратура России»

Бывшего адвоката из Ялты Виталия Хоменко заочно осудили на 18 лет лишения свободы за передачу Службе безопасности Украины (СБУ) данных о служащих в Крыму российских силовиках. Об этом сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры РФ.

Мужчина участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

До этого СБУ завела дело против бывшего ведущего украинских ТВ-каналов Назара Диордицы из-за поддержки СВО. СБУ утверждает, что собрала «масштабную доказательную базу» и получила выводы независимых экспертиз, подтверждающих «антиукраинскую деятельность» Назарова на его YouTube-канале.

Экс-ведущему предъявлено обвинение в «распространении российской пропаганды» и «оправдании СВО». Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

СБУ провела обыски у Назарова. По информации службы, причиной обысков стало то, что после начала СВО на Украине журналист продолжал приглашать на свои эфиры гостей с пророссийской позицией.

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