Россиянам объяснили, когда при кашле стоит обратиться к врачу

При появлении любого кашля желательно обратиться к врачу, чтобы точно установить его причину. Такой совет в интервью РИАМО дала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая. Она подчеркнула, что самолечение может привести к ухудшению состояния.

«До консультации с врачом важно обеспечить больному отдых, обильное питье и свежий воздух. Следует избегать стресса, который может усугубить состояние. Можно использовать леденцы от кашля или мед, а также капать в нос физраствор для увлажнения слизистой», — сказала Бурнацкая.

Она добавила, что если кашель сопровождается затрудненным дыханием, болями в области груди или повышением температуры выше 38°C, к врачу следует обратиться незамедлительно.

До этого Бурнацкая говорила, что сам по себе кашель не является болезнью, а лишь сигнализирует о наличии проблем в организме. В большинстве случаев, по ее словам, кашель сопровождает воспалительные процессы, такие как инфекции верхних дыхательных путей, простуда или аллергия.

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