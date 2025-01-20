Врач рассказала, о чем может говорить наличие кашля

Врач Бурнацкая: кашель может сигнализировать о проблемах в организме

Кашель не является болезнью, а лишь сигнализирует о наличии проблем в организме. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая. В большинстве случаев, по ее словам, кашель сопровождает воспалительные процессы, такие как инфекции верхних дыхательных путей, простуда или аллергия.

«Кашель может быть вызван воздействием внешних раздражителей, например, табачного дыма или химических веществ», — отметила Бурнацкая.

Кроме того, кашель может быть признаком серьезных заболеваний, таких как бронхиальная астма и сердечная недостаточность, а также сосудистых патологий, добавила специалист.

До этого Бурнацкая объяснила, как отличить грипп от обычной простуды.

По ее словам, в отличие от гриппа, который начинается стремительно, простуда развивается медленно. Сначала возникают слабость и першение в горле, а затем могут появиться кашель, насморк, головная боль и повышение температуры.

Ранее врач назвала главные ошибки при лечении гриппа.