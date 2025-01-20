Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, о чем может говорить наличие кашля

Врач Бурнацкая: кашель может сигнализировать о проблемах в организме
close
Shutterstock/FOTODOM

Кашель не является болезнью, а лишь сигнализирует о наличии проблем в организме. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая. В большинстве случаев, по ее словам, кашель сопровождает воспалительные процессы, такие как инфекции верхних дыхательных путей, простуда или аллергия.

«Кашель может быть вызван воздействием внешних раздражителей, например, табачного дыма или химических веществ», — отметила Бурнацкая.

Кроме того, кашель может быть признаком серьезных заболеваний, таких как бронхиальная астма и сердечная недостаточность, а также сосудистых патологий, добавила специалист.

До этого Бурнацкая объяснила, как отличить грипп от обычной простуды.

По ее словам, в отличие от гриппа, который начинается стремительно, простуда развивается медленно. Сначала возникают слабость и першение в горле, а затем могут появиться кашель, насморк, головная боль и повышение температуры.

Ранее врач назвала главные ошибки при лечении гриппа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами