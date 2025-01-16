Врач объяснила, как отличить грипп от обычной простуды

В отличие от гриппа, который начинается стремительно, простуда развивается медленно. Сначала возникает слабость и начинает першить в горле, а затем могут появиться кашель, насморк, головная боль и повышение температуры. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«У взрослых температура обычно не превышает 37,5 градуса, в то время как у детей заболевание может сопровождаться высокой температурой. Иногда простуда сопровождается расстройствами пищеварения», — отметила специалист.

Она добавила, что во время инкубационного периода, который длится около двух суток, человек не чувствует симптомов простуды, но уже заразен для окружающих.

Врач-терапевт Наталья Леонтьева до этого предупреждала, что самолечение без консультации с врачом является главной ошибкой при борьбе с гриппом.

По ее словам, пациенты могут неправильно подобрать препарат или его дозировку, что ухудшит их состояние.

Ранее врач рассказала, как защитить детей от сезонных ОРВИ.