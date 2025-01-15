Врач назвала главные ошибки при лечении гриппа

Самолечение без консультации с врачом является главной ошибкой при борьбе с гриппом. Об этом в интервью RuNews24.ru рассказала врач-терапевт Наталья Леонтьева.

По ее словам, пациенты могут неправильно подобрать препарат или его дозировку, что ухудшит их состояние.

«Также в первую очередь все начинают пить антибиотики, но мало кто знает, что они не действуют на вирусы. Поэтому их применение при гриппе нецелесообразно. Они могут вызвать побочные эффекты и способствовать развитию устойчивости микроорганизмов к антибиотикам», — подчеркнула Леонтьева.

По ее словам, не стоит также лечить грипп жаропонижающими и продолжать работать во время болезни. Чтобы не допустить подобных ошибок, эксперт советует своевременно обратиться к врачу.

Накануне Роспотребнадзор сообщил, что число случаев заболевания ОРВИ и гриппа выросло за неделю на 31,9%, растет также число госпитализаций. В надзорном органе рассказали, что отмечается также рост госпитализаций больных острыми вирусными инфекциями. За прошедшую неделю число случаев госпитализации в целом по стране увеличилось на 23%, а в 43 регионах — на 30% и более.

Ранее врач рассказал, когда ждать пика заболеваемости гриппом в России.