В Таиланде собака принесла мальчику взрывчатку, приняв ее за мячик

В Таиланде лабрадор принес своему маленькому хозяину мячик, чтобы поиграть. Мячик оказался взрывчаткой, пишет газета South China Morning Post (SCMP).

По информации издания, взрывное устройство в руках своего четырехлетнего сына увидел военный. Оказалось, что их девятилетняя собака Латтэ, помесь лабрадора и золотистого ретривера, принесла взрывчатку в сад, намереваясь поиграть.

«Собака любит играть с круглыми предметами и постоянно приносит домой случайные мячи», — говорится в публикации.

До этого издание Haberler сообщало, что в Стамбуле бродячая собака принесла своего болеющего щенка к ветеринару.

Недавно ощенившаяся бездомная собака принесла к дверям местной ветеринарной клиники своего щенка. Она оставила его у входа и дождалась, пока сотрудники окажут помощь. Ветеринар Батурап Огхан сообщил, что у щенка было замедленное сердцебиение и тот действительно находился в критическом состоянии.

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