В Петербурге возбудили дело после падения наледи на людей

В Петербурге возбудили уголовное дело из-за падения наледи с крыш на людей

В Петербурге возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» из-за падения наледи с крыш на людей. Об этом сообщается в Telegram-канале управления Следственного комитета РФ в регионе.

За вторую неделю января из-за падения наледи были ранены семь человек, из них четверо — дети. Пострадавшие получили травмы головы различной степени тяжести и были доставлены в больницы для получения помощи.

«Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, а также виновных лиц. В том числе обыски в администрациях Адмиралтейского, Приморского, Выборгского, Центрального и Василеостровского районов, а также управляющих компаниях», — сообщили в СК.

До этого жительница Калининграда упала из-за наледи у магазина на глазах у губернатора.

Ранее Хинштейн предложил мэру Курска стать конькобежцем из-за наледи на дорогах.