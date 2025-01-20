Эксперты объяснили, как подготовиться к поездке в Китай

Среди россиян наблюдается колоссальный рост спроса на поездки в Китай, из-за чего авиакомпании увеличивают количество рейсов. Тем, кто планирует такое путешествие впервые, важно заранее к нему подготовиться. В том числе необходимо подумать о деньгах, приложениях, переводчике и правилах поведения, рассказал 360.ru гендиректор «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.

Россияне могут поехать в Китай без визы в группе от 5 до 50 человек. При самостоятельной поездке нужно оформить туристическую визу категории L, однако Арутюнов призвал в первый раз планировать путешествие с группой и гидом.

«Во-первых, без знания китайского можно просто потеряться, а гиды помогут. Они не только сориентируют, но и расскажут много интересного», — объяснил он, добавив, что также гиды помогут понять смыслы и оценить достопримечательности, связанные с историей и культурой страны.

На смартфон следует загрузить переводчик, а также записать на китайском языке информацию о маршруте, отеле. Карты Google и Yandex в Китае не работают — следует заранее установить приложения Baidu Maps или Gaode Maps.

Привычные россиянам мессенджеры также в КНР будут недоступны. Здесь общаются в основном в приложении WeChat, где можно зарегистрироваться по номеру телефона. Передвигаться по Китаю можно на автобусе или через использовать приложение для заказа такси Didi Chuxing.

Арутюнов также посоветовал узнать у гидов о правилах поведения и тонкостях менталитета жителей Китая. В первые дни, по его мнению, лучше самостоятельно не выходить, чтобы не столкнуться с проблемами. К примеру, в Китае нельзя упоминать Тайвань и Тибет в политическом контексте, фотографировать полицейских и местных жителей, особенно если это сельчане. Туристам советуют не размахивать руками при разговоре, не шуметь в транспорте и никогда не оставаться на ночь у местных жителей.

Напомним, турэксперт сообщал, что недельный тур в Китай с экскурсиями, перелетом и проживанием обойдется россиянам в 300 тыс. рублей на одного человека. При желании можно и сэкономить — к примеру, выбрать трехзвездочный отель в Пекине и отказаться от экскурсий.

Ранее российским туристам объяснили, как удобнее расплачиваться в Китае.