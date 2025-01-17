Россиянам рассказали, во сколько им обойдется недельный отдых в Китае

Недельный тур в Китай с экскурсиями, перелетом и проживанием обойдется россиянам в 300 тыс. рублей на одного человека. Можно организовать и более экономное путешествие, но желающие совершить интересную туристическую поездку, как правило, на такое не идут, рассказал НСН гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Без перелета недельный тур в Китай с экскурсиями и проживанием в четырех- или пятизвездочном отеле стоит порядка 230 тыс. рублей, а перелет добавляет еще около 50–60 тыс. рублей. При желании можно и сэкономить — к примеру, выбрать трехзвездочный отель в Пекине и отказаться от экскурсий, но такие варианты никто не бронирует, отметил эксперт.

Желающим слетать в Китай Арутюнов напомнил о необходимости визы.

«Виза в Китай стоит около 100 долларов. Если делать ее через посольство, то это займет как минимум неделю. В Гонконге можно находиться без визы 14 дней», — отметил он.

Многие летают через КНР в Японию — для этого китайская виза не нужна. При наличии билета Москва – Шанхай – Токио турист может 24 часа находиться в городе, не имея визы, заключил специалист.

Напомним, по итогам 2024 года спрос на путешествия в Китай среди россиян подскочил на 125%, в том числе в три раза вырос интерес россиян к китайским морским курортам. Помимо Китая, в числе популярных направлений оказались и другие азиатские направления — Вьетнам и Таиланд.

Ранее стало известно, что китайцы приезжают в Россию чаще, чем туристы из всех других стран вместе взятых.