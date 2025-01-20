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На Кубе объявили траур по погибшим при взрыве солдатам

Куба объявила 20 января траур по погибшим при взрыве боеприпасов
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Depositphotos

На Кубе 20 января объявлен траур по военнослужащим, которые погибли в результате взрыва боеприпасов. Об этом сообщил президент республики Мигель Диас-Канель Бермудес, его цитирует РИА Новости.

«Мы объявили официальный день траура 20 января с 06:00 до полуночи в память о храбрых бойцах, погибших на строительной площадке, где хранились военные материалы военного округа Ольгин», — рассказал Бермудес.

Взрыв на складе в провинции Ольгин произошел вечером 7 января. Предварительно, причиной послужила детонация устаревших снарядов. Из районов, которые прилегают к складу, были эвакуированы около 1,2 тыс. человек.

Официальной информации о пострадавших в первое время не поступало, тем не менее в социальных сетях распространились призывы к неравнодушным гражданам сдавать кровь для лечения раненых.

Тогда же стало известно о том, что 13 солдат пропали без вести.

Ранее МИД РФ поддержал решение США исключить Кубу из списка спонсоров терроризма.

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