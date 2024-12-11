Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Поздний ужин ускоряет старение кожи, выяснили ученые

Cell Reports: поздний ужин ускоряет старение кожи и повышает риск развития рака

close
Shutterstock

Ученые из Университета Техаса установили, что привычка есть поздно вечером нарушает биологические ритмы организма, что приводит к снижению естественной защиты кожи от ультрафиолетового излучения. Это может повышать риск развития рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports.

Ключевым компонентом этого процесса является белок XPA, который участвует в восстановлении кожных клеток после солнечных ожогов.

Эксперименты на мышах показали, что животные, которые питались в нехарактерное для них время (в дневные часы, когда они обычно спят), получали более серьезные ожоги при воздействии ультрафиолета, чем те, кто придерживался привычного распорядка. Эти результаты подтверждают гипотезу, что временные рамки питания напрямую влияют на работу внутренних часов кожи.

Руководитель исследования, профессор Джозеф Такахаши, отметил, что соблюдение правильного времени приема пищи помогает синхронизировать биологические часы организма, усиливая защиту кожи от солнечного излучения. Нарушения режима, наоборот, делают кожу более уязвимой.

Ученые подчеркнули важность не только состава рациона, но и его временных рамок, особенно на фоне растущей солнечной активности и увеличения числа случаев меланомы. Эксперты советуют придерживаться четкого режима дня и избегать поздних перекусов для того, чтобы сохранить молодость и здоровье.

Ранее были названы продукты, повышающие риск развития псориаза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами