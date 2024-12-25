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Названа опасность позднего ужина

Nature: поздний ужин ухудшает способность организма перерабатывать глюкозу
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Ученые из Медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете установили, что поздние едоки употребляют больше углеводов и жиров после 17:00. При этом у них наблюдается ухудшение толерантности к глюкозе. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.

В новом исследовании, проведенном с участием 26 человек с избыточным весом, ожирением и диабетом второго типа, ученые отслеживали, как время приема пищи влияет на метаболизм глюкозы. Добровольцы были разделены на две группы: ранние едоки (early eaters — EE), которые потребляли менее 45% суточных калорий после 17:00, и поздние едоки (late eaters — LE), предпочитавшие есть больше в вечернее время.

Результаты показали, что участники из группы LE потребляли больше углеводов и жиров после 17:00, что сопровождалось ухудшением толерантности к глюкозе. Несмотря на схожие уровни глюкозы и инсулина натощак, у поздних едоков уровень глюкозы оставался значительно выше, особенно через 30 и 60 минут после еды.

Нарушение толерантности к глюкозе — следствие сбоя углеводного обмена, при котором инсулин не вырабатывается в необходимом количестве или снижается чувствительность к нему. Некоторые медики называют такую патологию сахарным диабетом в латентной форме.

По словам исследователей, время приема пищи играет ключевую роль в метаболизме глюкозы, независимо от состава рациона. Ученые призывают обратить внимание на более ранние ужины как на способ улучшить контроль за уровнем сахара в крови и снизить риски метаболических заболеваний.

Ранее был назван БАД, который может уменьшить тягу к сладкому.

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