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Москвич упал с восьмого этажа и выжил

В московском районе Щербинка мужчина в трусах выпал с 8-го этажа и остался жив
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Shutterstock

В московском районе Щербинка мужчина в трусах выпал с восьмого этажа многоквартирного дома и остался жив. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в жилищном комплексе «Остафьево». Мужчина приземлился на короб кондиционера на седьмом этаже, откуда его сняли спасатели.

По информации канала, пострадавший «был сильно не в себе», так как употребил наркотики.

Как пишет Mash, мужчина находился в квартире с секс-работницей, и она «не пожелала выпустить его традиционным способом».

Получил ли москвич какие-либо повреждения и был ли отвезен в больницу, не уточняется.

10 января сообщалось, что в Ярославле 21-летний молодой человек упал с 19-го этажа дома, расположенного на Суздальской улице. Его госпитализировали. Предположительно, падение смягчили провода линии электропередачи и снег.

8 января в Калининграде мужчина стал слышать голоса и выпал из окна седьмого этажа.

Ранее на Шри-Ланке туристка выпала из идущего поезда во время фотосессии.

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