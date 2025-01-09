Россиянам рассказали, что делать, если авто пострадало от упавшего с крыши льда

«РГ»: не торопитесь убирать снег или сосульки, которые упали на авто

Водителю следует вызвать полицию, если на автомобиль упал снег и сосульки. Об этом «Российской газете» рассказал руководитель центра урегулирования розничных убытков СберСтрахования Егор Лысой.

«Ситуация, когда на припаркованный автомобиль упал какой-либо предмет, не считается дорожно-транспортным происшествием, поэтому вызывать ГИБДД нет смысла. Пока ждете сотрудников полиции, сфотографируйте место события с разных ракурсов», — отмечает Егор Лысой.

По словам специалиста, фотографию нужно сделать таким образом, чтобы было видно повреждения, адрес дома, рядом с которым стоит машина, крыша, а также номерной знак автомобиля.

Виноватой стороной может быть управляющая компания, городские службы или владелец здания. Обратиться к виновнику инцидента нужно с досудебной претензией для того, чтобы получить компенсацию. По словам эксперта, следует указать суть происшествия, сумму ущерба, а также приложить подтверждающие документы: фотографии повреждений, акт полиции и отчет эксперта об оценке ущерба.

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