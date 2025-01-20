Стали известны города РФ, где жители больше всего боятся падения сосулек

Жителей Нижнего Новгорода, Уфы и Воронежа больше всего тревожит падение сосулек и снега среди городов России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос страхового брокера Mainsgroup.

«Больше всего тех, чье имущество пострадало от падения сосулек и снега, оказалось в Нижнем Новгороде (22,8% опрошенных жителей города), Уфе (20%) и Воронеже (17,7%), меньше всего — в Перми (10,5%), Санкт-Петербурге (9,3%) и Тюмени (8,3%). В Москве о повреждении имущества сообщили 14% респондентов», — говорится в исследовании.

По данным компании, с повреждением имущества из-за упавших снега или сосулек сталкивался каждый седьмой участник опроса. Так, 11,5% респондентов пожаловались на пострадавшие автомобили. Еще у 3% было повреждено другое имущество.

9 января руководитель центра урегулирования розничных убытков СберСтрахования Егор Лысой рассказал, что водителю следует вызвать полицию, если на автомобиль упал снег и сосульки. Пока правоохранителю едут, нужно сделать фото место события с разных ракурсов, отметил эксперт.

Ранее в Петербурге восьмилетняя девочка пострадала после падения льда с крыши дома.