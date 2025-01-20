Возле Анапы обнаружены новые небольшие выбросы мазута, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«За прошедшие сутки обнаружены незначительные выбросы нефтепродуктов от центрального пляжа Анапы до мыса Железный Рог Темрюкского района. Определены 14 основных участков проведения работ по сбору нефтепродуктов общей протяженностью 63 км, проводятся мероприятия по ликвидации загрязнения», — рассказали агентству в ведомстве.

С начала работ по ликвидации разлива мазута в Краснодарском крае волонтеры и сотрудники экстренных служб очистили 285 км береговой линии, собрали около 169,5 тыс. тонн загрязненного грунта. В Керченском проливе сорбентом обработали 43 тыс. квадратных метров акватории.

В Крыму очистили 181 км береговой линии, вывезли 482 тонны грунта. В Севастополе обследовали 165 км берега и собрали 212 тонн загрязненного песка.

На данный момент сотрудники экстренных служб устраняют последствия разлива нефтепродуктов из кормовой части танкера «Волгонефть-239». Уже вывезли около 2,5 тыс. тонн нефтесодержащей жидкости, уточнили в МЧС РФ.

Новые пятна мазута обнаружили в Краснодарском крае несколько дней назад.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее эколог объяснял, что весной мазут начнет всплывать со дна и растворяться, из-за чего пострадают обитатели Черного моря.