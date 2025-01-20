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Россиянам рассказали о главных минусах апартаментов

Юрист Георгиева: большой налог является главным недостатком апартаментов
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Depositphotos

К главным недостаткам апартаментов можно отнести большой налог и траты на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом «Москве 24» рассказала юрист, член Гильдии риелторов столицы Алла Георгиева.

Кроме того, в отношении таких помещений не работают программы материнского капитала и государственной поддержки, например «Семейная ипотека». Вблизи таких зданий может не быть школ, детских садов, парковой и другой инфраструктуры, добавила юрист.

«Также, если рядом поселится шумный сосед, его будет сложно привлечь к ответственности за нарушение тишины, поскольку апартаменты считаются нежилыми помещениями», — указала Георгиева.

При этом она отметила, что приобретение апартаментов может стать хорошим вложением, потому что недвижимость регулярно растет в цене.

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов до этого рассказал «Газете.Ru», что самый дешевый новый апартамент в Москве расположен в Очаково-Матвеевском и стоит 4,1 млн рублей. Площадь апартамента составляет 12,8 кв. м. Самый дешевый апартамент в Новой Москве находится в Коммунарке — за 24,6 кв. м застройщик просит 7,7 млн рублей.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли покупать крохотные апартаменты в Москве.

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