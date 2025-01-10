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Россиянам рассказали, стоит ли покупать крохотные апартаменты в Москве

Риелтор Апрелев: крохотные апартаменты в Москве стоит сдавать в аренду
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Новый тип крохотных апартаментов площадью 2,3 кв. м и стоимостью 1 млн рублей, который набирает популярность в Москве, стоит покупать только в качестве инвестиционных вложений. Об этом Pravda.Ru рассказал основатель и почетный член Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

Он уточнил, что квартиры, в которых есть только диван, стол и раковина, подойдут для одиноких людей, которые почти все свое время проводят вне жилья. По его словам, такие апартаменты стоит сдавать в аренду.

«С точки зрения стоимости, это доступное предложение — 1 млн рублей за место. Но, на мой взгляд, проще купить комнату в многокомнатной квартире, которая будет стоить 2-3 млн в зависимости от местоположения. Это более интересный вариант», — сказал Апрелев.

В конце 2024 года управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов рассказал «Газете.Ru», что за 11 месяцев предложение новостроек в Старой Москве выросло на 7%, до 51,5 тыс. квартир и апартаментов в ноябре. Он уточнил, что сейчас в столице в основном продаются дорогие новостройки, а доля самого дешевого — массового — сегмента сокращается. В этом сегменте объем предложения сохранился на уровне 20 тыс. лотов.

Ранее риелтор дала советы, на что обратить внимание при выборе квартиры в аренду.

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