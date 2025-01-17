Найден самый дешевый апартамент в Москве

Самый дешевый новый апартамент в Москве расположен в Очаково-Матвеевском (Старая Москва, Западный административный округ. — «Газета.Ru») и стоит 4,1 млн рублей. Площадь апартамента составляет 12,8 кв. м, рассказал «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«Самый дешевый апартамент в Москве стоит 4,1 млн рублей, а самая дешевая квартира в новостройках Старой Москвы — 4,4 млн рублей. Она находится в Крюково (Зеленоградский административный округ. — «Газета.Ru») , ее площадь составляет 18,6 кв. м. В Новой Москве наиболее доступная квартира расположена во Внуково (Новомосковский административный округ) . Ее цена — также 4,4 млн рублей, а площадь — 19,5 кв. м. Самый дешевый апартамент в Новой Москве находится в Коммунарке (Новомосковский административный округ) . За 24,6 кв. м застройщик просит 7,7 млн рублей», — отметил эксперт.

По словам Сырцова, на первичном рынке столицы (включая Новую Москву) по итогам 2024 года представлено 12,6 тыс. лотов (11,1 тыс. квартир, 1,5 тыс. апартаментов) стоимостью до 10 млн рублей. За прошедший год их число сократилось на 16,3%. Однако с момента сворачивания льготной ипотеки 1 июля 2024 года показатель, напротив, вырос на 0,4%.

Эксперт связал такую динамику с заметным распространением больших скидок в проектах массового сегмента и бизнес-класса. Средняя площадь бюджетных помещений в продаже за год увеличилась на 0,7%, до 30,17 кв. м. Сырцов объяснил рост площади новых квартир и апартаментов запретом властей на проектирование малогабаритных квартир до 28 кв. м. По словам эксперта, минимальная площадь лота стоимостью до 10 млн рублей на первичном рынке столицы сейчас достигает 11,5 кв. м, а максимальная — 95,1 кв. м.

По данным «Метриум», к массовому сегменту относятся 4,5 тыс. выставленных на продажу квартир и апартаментов стоимостью до 10 млн рублей, к бизнес-классу — 1160 лотов, в Новой Москве продается 7 тыс. подобных помещений.

Ранее сообщалось, что массовые новостройки подешевели в Москве.